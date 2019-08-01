В правом углу нижней челюсти ребёнка появилось нечто похожее на опухоль, и родители отвели его к врачу.

Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов в стоматологическом институте индийского города Ченнай. Об уникальной операции сообщает газета The New Indian Express.

Внешних признаков того, что во рту ребёнка есть сотни лишних зубов, не было. Однако в правом углу нижней челюсти появилось нечто похожее на опухоль. Когда мальчику сделали рентген и компьютерную томографию, оказалось, что у него новообразование со множеством мелких рудиментарных зубов.

— Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдёт успешно. Но потом мы набрались смелости и пошли на риск, — рассказал отец ребёнка.

Удаление всех лишних зубов заняло около полутора часов. Вес новообразования составил 200 граммов. Теперь у мальчика 21 зуб, что нормально для его возраста.