На президентские гранты претендуют более 9 тысяч проектов НКО

Самым распространенным направлением стала "охрана здоровья граждан", а самым активным регионом — Волгоградская область.

Накануне завершил прием заявок на второй в этом году конкурс на предоставление президентских грантов. Между некоммерческими организациями из числа победителей будет распределено до 4,5 млрд рублей, а потратить их нужно будет на реализацию проектов с сфере развития гражданского общества.

На второй конкурс в 2019 году представлено 9073 проекта от 7846 некоммерческих организаций из всех регионов страны. Больше всего заявок, исключая Москву и Санкт-Петербург, поступило из Волгоградской области (379 проектов). На втором месте оказалась Башкирия (323 проекта), а на третьем — Белгородская область (283 инициативы).

К слову, самым распространенным грантовым направлением вновь стала "охрана здоровья граждан", или "пропаганда здорового образа жизни", 16% от общего числа проектов посвящены именно ему. Второе по популярности направление — "социальная поддержка и защита граждан".

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября 2019 года, а стартовать поддержанные проекты смогут уже с 1 ноября.

Напомним, конкурсы по господдержке НКО проводятся с 2006 года. В 2017 году был учреждён единый оператор — Фонд президентских грантов. Победителями первого конкурса президентских грантов 2019 года стали более 1,6 тыс. некоммерческих организаций. Самый большой грант в размере 66 миллионов рублей получил фестиваль детского творчества "Добрая волна".