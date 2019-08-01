Каждый четвёртый курьер признался, что пробует еду при доставке

При этом исследование касалось сервисов, работающих в США. 85% клиентов уверены, что "дегустаторов" было бы меньше, если бы заказы лучше упаковывались.

Большинство курьеров справляются с искушением попробовать еду во время доставки, но есть и те, кто поддаётся соблазну отщипнуть кусочек. В этом покаялось 28% сотрудников Uber Eats, Grubhub, DoorDash и Postmates — самых популярных сервисов по доставке еды в США.

Как сообщает Business Insider, больше 50% опрошенных курьеров рассказали, что хотели съесть что-нибудь из своей сумки из-за вкусного запаха, но воздержались. Респонденты также назвали самые раздражающие в клиентах вещи: отсутствие чаевых, странные комментарии к заказу и игнорирование телефонного звонка от курьеров.

При этом, согласно опросу, 21% клиентов подозревают, что доставщики ели их еду. Ещё 85% уверены, что "дегустаторов" было бы меньше, если бы заказы лучше упаковывались.

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