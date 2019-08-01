В учениях "Океанский щит — 2019" на Балтике участвуют около 70 кораблей и судов

Большинство из них ранее участвовали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2019", в которых принимают участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения. Кроме того, задействованы 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России, а также 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ.

Оперативные учения в акватории Балтийского моря пройдут с 1 по 9 августа. Руководит ими главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Большинство кораблей и судов, которые задействованы в учениях, ранее участвовали в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В ходе манёвров военные отработают навыки по управлению силами фронта, вопросы применения межфлотской группировки ВМФ, а также проверят готовность ВМФ к защите национальных интересов России.