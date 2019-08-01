Пассажир пытался провезти через Внуково леопардовых котят в пластиковых корзинах

Контрабандист перевозил животных в трёх ёмкостях, упакованных в полиэтиленовые пакеты.

В столичном аэропорту Внуково у прилетевшего из Узбекистана пассажира обнаружили шесть азиатских леопардовых котят стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

— Животные перевозились в трёх пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовые пакеты. Возраст котят — от двух до четырёх месяцев, — уточнили в службе.

Уточняется, что в ходе последовавшей проверки у другого фигуранта дела, также россиянина, в московской квартире нашли двух орангутанов. Оказалось, что животные были незаконно ввезены на территорию Евразийского экономического союза.

Сейчас котята находятся в Благотворительном фонде защиты животных "Бим", а орангутаны — в Московском зоопарке.

Ранее сообщалось, что у контрабандистки на Урале нашли в кошачьих переносках шесть редких обезьян.