Обнародованы первые итоги проверки еды из автоматов, отравившей 80 москвичей

Основатель сети здорового питания Healthy food Дмитрий Пронин обнародовал первые итоги проверки вендинговых автоматов, едой из которых в Москве отравилось более 60 человек.

По его словам, независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети. При этом расследование Роспотребнадзора продолжается. Кроме того, происхождение отравления в настоящий момент пока не известно.

— Знаю, что ведётся проверка поставщиков яйца и курицы. Выводы делать пока рано, процедура займёт ещё какое-то время (одну-две недели), — написал Пронин в "Фейсбуке".

Как сообщалось ранее, с середины июля в Москве более 80 человек обратились в больницы после употребления еды из вендинговых аппаратов. Специалисты Роспотребнадзора выявили в цехе по производству продукции многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.