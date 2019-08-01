В Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводка

На территории Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и муниципалитетов подготовлены к действию при чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.
В рамках режима ЧС в Ленинский и Октябрьский районы области завезли материалы для отсыпки и построения ограждений. Также в регионе пополняют запасы медикаментов и продуктов питания. В связи с высоким уровнем воды в Амуре решено со 2 августа приостановить движение речных судов в пунктах пропуска Нижнеленинское и Амурзет.
Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в большинстве районов Хабаровского края.
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