В Еврейской автономной области объявили режим ЧС из-за паводка

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Фото © ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области

В некоторые районы ЕАО завезли материалы для отсыпки и построения ограждений, а также медикаменты и продукты питания.

На территории Еврейской автономной области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и муниципалитетов подготовлены к действию при чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

В рамках режима ЧС в Ленинский и Октябрьский районы области завезли материалы для отсыпки и построения ограждений. Также в регионе пополняют запасы медикаментов и продуктов питания. В связи с высоким уровнем воды в Амуре решено со 2 августа приостановить движение речных судов в пунктах пропуска Нижнеленинское и Амурзет.

Ранее режим чрезвычайной ситуации объявили в большинстве районов Хабаровского края.

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