В Саранске студенту сломали скулу из-за цвета волос

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Полиция Мордовии сообщила, что 19-летнему студенту одного из вузов Саранска сломали скулу. Всё произошло из-за цвета его волос, который не понравился другому студенту.

— В течение суток было установлено, что к инциденту причастен 20-летний студент одного из вузов Мордовии, который проживает в одном общежитии с потерпевшим в посёлке Ялга, — сообщается на сайте МВД по Республике Мордовия.

Отмечается, что в ходе словесной перепалки подозреваемый несколько раз ударил кулаком по лицу первокурсника.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.