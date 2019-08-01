Толпы любителей селфи угрожают уникальному "томскому Провансу"

По словам специалистов, на уникальном цветочном поле уже вытоптаны целые дорожки, а люди ради нескольких фотографий рвут целые букеты.

Недалеко от автотрассы Аникино — Синий Утёс под Томском зацвело поле медоносной культуры фацелии. Красочный пейзаж уже получил неофициальное название "томского Прованса", но вслед за этим на уникальное поле ради фото поспешили местные жители и туристы. Экологи бьют тревогу. Как отметили в Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа, из-за любителей селфи "томский Прованс" вскоре может быть вытоптан.

— Мы реально бьём тревогу. Это семеноводческий посев фацелии, семена высших репродукций, поле у нас там 20 гектаров. Она зацвела, и люди сначала приходили потихоньку, а сейчас пошёл массовый наплыв любителей красивых фотографий. Туда даже свадьбы уже возят. Мы не против фотографий, но проблема в том, что поле вытаптывается, — рассказала РИА "Новости" ученый секретарь института Дарья Савельева.

Как отметили специалисты, на поле уже присутствуют вытоптанные тропы. Но это не останавливает любителей эффектных фотографий. А некоторые и вовсе ради пары красивых снимков рвут большие букеты цветов.

— Уже примерно до середины поля у нас есть тропы, лежанки. Мы пытаемся в пабликах давать комментарии и просить, что не надо этого делать. Это семеноводческий посев специально для сельхозпроизводителей и пчеловодов Томской области, чтобы они впоследствии купили эти семена. Это растение — ценнейший медонос. Но даже погода в этом году не нанесла нам столько вреда, сколько эти фотосессии, — сообщила Савельева.

В НИИ подчеркнули, что люди и раньше во время цветения поля приходили на него, однако никогда прежде не было такого массового наплыва людей, как в этом году. Именно поэтому вокруг поля даже никто не устанавливал никаких предупреждающих табличек.

— Сегодня у нас уже готов баннер, готовы таблички о том, что на поле вход воспрещён. Завтра мы их разместим, но мы переживаем, что поле не переживёт выходные, — подчеркнула Савельева, добавив, что сотрудники института не знают, как защитить поле.

В Институте отметили, что с уничтожением поля НИИ наносится реальный материальный ущерб. При этом восстановление поля является также сложно выполнимой задачей.

Ранее российским любителям эффектных селфи закрыли доступ к "сибирским Мальдивам" — это искусственное озеро Новосибирской ТЭЦ-5 с бирюзовой водой. Ограничения вызваны соображениями безопасности — завораживающие волны озера могут быть опасными.

С нежелательным нашествием любителей селфи столкнулись и власти Испании. Туристы делают фотографии на берегу и во время купания в похожем на сибирское озере Монте-Неме. Однако этот цвет вызван наличием в воде тяжелых металлов и вредных химических соединений, в результате чего даже кратковременное нахождение в воде приводит к нарушению здоровья отдыхающих.