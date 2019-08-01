Число россиян с накоплениями стало рекордным за два года

Эксперты нашли два объяснения росту числа жителей страны, у которых есть сбережения.

Число россиян с "финансовой подушкой" достигло в июле этого года 37%, что является максимальным показателем с августа 2017 года, когда в наличии сбережений признались 39% граждан. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на материалы Центробанка.

Согласно данным ЦБ, 74% россиян не удалось отложить денег из-за обязательных расходов.

Эксперты нашли увеличению числа граждан с накоплениями два объяснения. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, первое — вклады и начисления процентов по ним, второе — люди просто начали экономить.

Ранее опрос показал, что большинство россиян считают нынешнее время неблагоприятным для того, чтобы брать кредиты в банках.