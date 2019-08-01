Подозреваемые в подготовке теракта в Татарстане работали в "Яндекс.Такси"

Двое подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане работали в "Яндекс.Такси". Отмечается, что один из них ранее судим не был, у него трое детей.

Подозреваемый заявил, что не согласен с обвинениями, так как он был на объекте по другим мотивам.

— Мы были в шоке от того, что нашли у нас в машине. Я не понимаю, почему нас задержали. У нас по трое детей, зачем нам этим вообще заниматься? передаёт "Татар-информ" слова одного из задержанных.

Напомним, по предварительным данным, подозреваемые готовили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. Кроме того, они подозреваются в вербовке местных жителей и пропаганде терроризма. Ранее Лайф опубликовал видео их задержания.