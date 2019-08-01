Россияне назвали лучших работодателей страны

В топ-3 попали компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть".

Россияне признались, что при выборе потенциального работодателя прежде всего смотрят на зарплату, и рассказали, на какую компанию без раздумий променяли бы нынешнее место работы. Народный рейтинг опубликовал ВЦИОМ.

Самым желанным работодателем оказался "Газпром", в которой мечтают трудиться 40% опрошенных. Тройку лидеров замыкают "Российские железные дороги" (23%) и "Роснефть" (18%). За ними следуют Сбербанк (14%), а также "ЛУКойл" и "Аэрофлот" (по 12%).

Главными критериями при выборе работы респонденты назвали высокую зарплату (4,69 балла из пяти возможных), выполнения обязательств компанией (4,66 балла), соблюдение норм безопасности (4,57 балла), хороший коллектив (4,52 балла) и возможность реализации (4,50 балла).

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