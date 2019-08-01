Российским контрактникам повышают оклады в 1,5 раза

Приказы о 50-процентной денежной надбавке коснутся солдатов, матросов, сержантов и старшин.

Служащим в российской армии по контракту с 1 сентября начнут платить надбавки в размере 50% от оклада. Об этом сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. Приятные изменения ждут стрелков, маскировщиков, дорожников, пулемётчиков, снайперов, старших сапёров и гранатомётчиков. Кроме того, прибавку начислят командирам танков, начальникам автодромов и бюро пропусков. Надбавку в 30% получат и армейские водители категорий С, D и СЕ.

Шойгу напомнил, что ранее верховный главнокомандующий принял решение повысить уровень социальной защищённости военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов. Повышение жалований произведено именно в рамках данного поручения.

Напомним, что по состоянию на март 2019 года число контрактников в Вооружённых силах России достигло 394 тысяч человек.