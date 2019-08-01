Данные миллионов покупателей косметики утекли в Сеть

В открытом доступе оказались сведения клиентов Sephora из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии.

Специалисты по кибербезопасности из компании Threat Intelligence Group-IB нашли в Сети две базы данных, в которых содержатся данные почти четырёх миллионов клиентов сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora. Об этом пишет издание The Straits Times.

В базах данных содержатся логин пользователя, зашифрованный пароль, дата регистрации и последней активности, IP-адрес регистрации, пол, имя, фамилия, этническая принадлежность, цвет глаз и т.д. Один из файлов с данными полумиллиона клиентов Sephora оказался на двух хакерских форумах 6 и 17 июля. Второй нашли на одном из подпольных форумов 28 июля. Он содержит сведения о 3,2 миллиона покупателей косметики.

В Сети оказались данные клиентов Sephora из Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин, Новой Зеландии и Австралии. Предположительно, утечка произошла ещё в марте.

Ранее в открытом доступе оказались адреса электронной почты и пароли от 450 тысяч аккаунтов интернет-магазина Ozon.