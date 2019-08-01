В ХМАО нашли обломки вертолёта-"призрака", пропавшего 50 лет назад

Уцелела лишь ржавая хвостовая балка, по которой нельзя различить бортовой номер. Да и информации об авиационном происшествии в этих диких местах отыскать пока не удалось.

В районе Ачимовского месторождения, что под Нижневартовском, нашли обломки вертолёта, который потерпел крушение много лет назад. Сама кабина, вероятно, погрязла в болоте: уцелела лишь старая хвостовая балка, по которой не удаётся даже определить бортовой номер судна. Что уж говорить об экипаже, чья судьба абсолютно неизвестна.

— Балка старая настолько, что заржавела, и даже номер бортовой нельзя различить, видна только последняя цифра, — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

По мнению спасателей, это может быть вертолёт Ми-6, причём рухнул он, скорее всего, в 1970-х годах: за последние 20 лет в данном районе никаких происшествий с воздушными судами не было. Или, по крайней мере, о них не сообщалось.

Сейчас в Югре внимательно изучают архивы, чтобы найти хоть какую-то информацию о происшествии или определить, почему вертолёт не искали.