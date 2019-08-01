Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди

Работает это так: пиропатрон с веществом, содержащим йодистое серебро, отстреливается с самолёта поверх облака, после чего начинает формироваться дождевой фронт.

Для борьбы с лесными пожарами могут искусственно вызвать дожди, для этого "Ростех" поставит "Авиалесоохране" в 2019 году около 2,6 тысячи специальных патронов. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации Сергей Абрамов.

По его словам, на севере Иркутской области и Красноярского края сформировались необходимые для применения патронов погодные условия — появилась необходимая облачность. К месту для оценки обстановки уже вылетел самолёт-зондировщик.

— Этим летом осадки, вызванные искусственным способом, уже оказали серьёзную помощь в ликвидации крупных лесных пожаров в Забайкальском и Красноярском краях. "Авиалесоохрана" планирует применить технологию и в Иркутской области, — сказал Абрамов.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подключиться к тушению.