Писательница Алексиевич вызвала переполох своим "каминг-аутом"

Лауреат Нобелевской премии во время презентации книги заявила, что "любила и мужчин, и женщин".

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич во время обсуждения новой книги сделала неожиданное признание.

— Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин, — рассказала Алексиевич.

Своеобразный "каминг-аут" она сделала, рассказывая о подготовке книги. По её словам, она собиралась написать 50 женских и 50 мужских историй, но через три года поняла, что не может "достучаться до мужчин". Ей пришлось описывать любовь женщины к женщине.

Большинство российских СМИ восприняли это как заявление о бисексуальности писательницы. Сама Алексиевич сообщила, что не собирается возражать против таких публикаций.

— Мне плевать, как трактуют мои слова, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, — передаёт "Говорит Москва" её слова.