Должников в России будут искать по камерам видеонаблюдения

Пока служба не намерена вводить никаких дополнительных мер принудительного исполнения.

Судебные приставы начнут искать должников по всей территории России с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

— В Москве мы используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников. В этом направлении мы также будем идти, — сказал журналистам главный судебный пристав страны.

Аристов заявил о доработке в России миграционных автоматизированных информационных систем для оперативного розыска должников по всей стране. По его словам, ФССП сейчас нацелена на качественное использование имеющихся в наличии инструментов, в ближайшее время никаких дополнительных мер принудительного исполнения для граждан вводиться не будет.

Ранее сегодня в ФССП сообщили, что с начала года число невыездных россиян увеличилось почти на миллион.