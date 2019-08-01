Путин пригласил Лукашенко на празднование 75-летия Победы в Москве

Как подчеркнул российский посол, в Белоруссии со всем уважением относятся к подвигу солдат.

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко приглашение посетить празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

— Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 Мая 2020 года в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — сказал российский посол.

Мезенцев также поблагодарил белорусские власти за сохранение памяти и уважительное отношение к истории Первой мировой и Великой Отечественной войн.

— На белорусской земле (память жертв двух мировых войн. — Прим. Лайфа) особо почитается, за это мы все говорим спасибо руководству Беларуси, — подытожил Дмитрий Мезенцев.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров Германии, Китая, США, Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера.