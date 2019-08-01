Алибасов передумал и хочет через суд получить 100 млн с производителя "Крота"

Ранее продюсер заявил, что не будет подавать иск к производителю жидкости, так как суд — "дело хлопотное".

Продюсер Бари Алибасов планирует взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб "Крот" и гипермаркета "Ашан", который продаёт сантехническое средство в "опасной упаковке".

Адвокат продюсера Андрей Комиссаров заявил, что моральный вред в иске оценивается в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый его здоровью, — в 85 миллионов.

— В последнюю сумму он планирует включить расходы на лечение и упущенную выгоду от своей болезни, — отметил адвокат.

При этом ещё вчера Алибасов заявил, что не будет подавать иск, так как суд — "дело хлопотное". Однако адвокат продюсера убедил его в обратном и пообещал взять все хлопоты на себя.

Как отметил Комиссаров, иск затрагивает два глобальных вопроса. Первый касается того, что производители чистящих средств часто используют упаковку без специальных блокирующих пробок. Второй — упаковка этих средств очень похожа на упаковки пищевых продуктов.