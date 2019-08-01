Певица Билык считает, что Зеленский помирит россиян и украинцев

Исполнительница призналась, что не завидует новому лидеру Незалежной, поскольку у него очень тяжёлая работа.

Народная артистка Украины певица Ирины Билык связала успех партии "Слуга народа" с надеждами избирателей на то, что Владимир Зеленский помирит россиян и украинцев. Своё мнение она выразила в беседе с корреспондентом портала "Дни.ру".

— Я думаю, что да (Зеленский помирит россиян и украинцев. — Прим. Лайфа). Очень многие люди надеются на это. Поэтому и голосуют за "Партию Зе". Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды, — сказала певица.

Билык также отметила, что не завидует новому лидеру Незалежной, поскольку у него очень тяжёлая работа.

Ранее украинский продюсер Александр Ягольник обвинил Ирину Билык в "российскозависимости".