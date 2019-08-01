Бабушка забрала чужого ребёнка из детсада и шесть часов с ним гуляла

80-летняя бабушка забрала из детского сада в Астрахани чужого ребёнка и гуляла с ним по городу несколько часов. Двухлетнего малыша удалось найти только к вечеру — он был вместе с пенсионеркой на автобусной остановке.

По данным регионального ГУ МВД РФ, воспитательница частного детского сада передала ребёнка неизвестной женщине, которая представилась родственницей мальчика.

Когда пришедшие за малышом в детсад родители его на нашли, на поиски подняли полицию, вскоре мальчика удалось найти. Он сидел на остановке вместе с 80-летней астраханкой — почти шесть часов она водила мальчишку по улицам Астрахани. Она убеждала стражей порядка, что это её правнук.

Как выяснилось, женщина состоит на учёте у психиатра. У неё действительно есть правнук, но он намного старше своего двухлетнего тёзки, пишет Комсомольская правда. Её родственники говорят, что бабушка любит продолжительные прогулки и не опасна для окружающих.

Полицейские передали мальчика родителям, с ним всё в порядке. По факту произошедшего проводится проверка.