В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз

Наткнулась на огромную змею мать семейства. Она зашла в туалет и заметила на полу жуткий силуэт.

Двухметровый ковровый питон через унитаз заполз в одну из квартир дома на улице Чернышевского в Перми, где живёт многодетная семья. Ловить огромную змею пришлось спасателям.

По данным местного портала 59.ru, наткнулась на коврового питона мать семейства. Женщина зашла в туалет и, даже не включив свет, заметила на полу нечто длинное. Когда она разглядела змею, то в ужасе захлопнула дверь и вызвала спасателей. К их приезду "ползучий гость" удобно расположился в унитазе. Однако долго отдыхать ему там не удалось. Спасатели поймали двухметрового гада и передали в серпентарий.

Ранее сообщалось, что в Киеве из квартиры сбежал шестиметровый удав.