Лоза рассудил Фадеева и саратовского певца насчёт плагиата: Там воровать нечего

Советский певец и композитор считает, что сторонам не стоит тратить силы на споры о том, кто из них был первым.

Юрий Лоза прокомментировал споры в соцсетях по поводу схожести песни певицы Ольги Серябкиной с композицией саратовского музыканта Павла Петрова. По словам автора шлягера "Мой плот", доказать в музыке факт воровства очень сложно: для этого должны повториться и ноты, и высота, и длительность. Именно поэтому статистика по доказанным случаям музыкального плагиата крайне мала, объясняет он.

— Тем более мы же не говорим о каком-то сложном произведении, — рассуждает Лоза в беседе с Лайфом. — В этом случае никто там ничего не ворует: там воровать нечего. Это всё настолько просто лежит на поверхности, что и не о чем говорить. Я понимаю там украсть 40-ю симфонию Моцарта... А воровать такую фигню, которую они пишут...

При этом эксперт допускает, что продюсер Максим Фадеев или сама певица, которая сейчас выступает под псевдонимом Molly, могли даже и не слышать произведения саратовского самородка.

— То же самое и с текстом. Если вы хотите, чтобы это был шлягер, то у вас будет "весна — не до сна", "кровь — любовь "унесла все мечты — куда уехала ты", — импровизирует мастер. — Вот я вам и текст написал шлягерный.

Напомним, музыкант-песенник из Саратова уже отказался от своих претензий в адрес Максима Фадеева и бывшей участницы группы Serebro. Мужчина записал видеообращение к прессе, в котором заверил, что не имеет претензий к именитому продюсеру.