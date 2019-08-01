Лесные пожары в Сибири показали из космоса

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в регионах Сибири и отметил, что продолжает следить за чрезвычайными ситуациями при помощи орбитальной группировки.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2019

Как отметили в госкорпорации, с 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли "Роскосмоса" мониторил очаги возгорания в Якутии, Бурятии, Приангарье, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Специалисты также наблюдали за паводком в ряде регионов. Все данные и фото были переданы МЧС.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён также на территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии, а также ряда районов Бурятии. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению возгораний.