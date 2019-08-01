Старообрядцам пришлось везти 120 км по реке сына, которого расстрелял брат

Ребёнок в поселении старообрядцев в удалённом районе Красноярского края выстрелил в собственного брата. Родителям мальчика пришлось везти раненого сына около 120 км по реке, чтобы вызвать на помощь врачей. СК проводит расследование.

Как установили оперативники, родители пострадавшего трёхлетнего мальчика, а также его шестилетнего брата уехали на сенокос, оставив детей без присмотра. В ходе игр старший ребёнок нашёл ружьё отца и выстрелил в брата, попав ему в голову.

— После этого он разыскал родителей в поле и сообщил им о случившемся. Взрослым из-за отсутствия связи пришлось проплыть на лодке около 120 километров по таёжным речкам до ближайшего поселения, чтобы вызвать медицинских работников, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

В дальнейшем ребёнка доставили санавиацией в Борскую районную больницу. Врачи приняли решение переправить ребёнка в Красноярск. А параллельно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

— По данному факту следственными органами СКР по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, с применением оружия", — отметили в ведомстве.

Как сообщал Лайф, в мае текущего года в Рязани произошла трагедия. Десятилетний мальчик решил похвастаться перед сверстниками оружием своего отца, которое взял без спроса, но случайно застрелил своего одноклассника.