Системы бронирования билетов обязали перенести серверы в Россию

Этот перенос может стоить владельцам международных компаний сотни миллионов долларов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает иностранные системы бронирования, популярные у россиян, перенести серверы с персональными данными пассажиров в Россию.

Как сообщает РБК, в случае отказа билетные агрегаторы и авиакомпании не смогут работать с системами бронирования. Сейчас ими пользуется большинство авиакомпаний России. Так, "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" сотрудничают с американскими Sabre и Navitair. S7 использует испанскую Amadeus, "Якутия" работает со швейцарской SITE.

Отмечается, что перенос серверов может стоить владельцам международных систем бронирования сотни миллионов долларов.