Смотровая башня на горе Ахун в Сочи закрыта после удара молнии

В здании образовались трещины. Сейчас объект культурного наследия страны проверяют эксперты.

В Сочинском национальном парке для посещения закрыли одну из главных достопримечательностей города — смотровую башню на горе Ахун. Как сообщает пресс-служба заповедной территории, здание было повреждено ударом молнии во время грозы.

После удара стихии в башне образовались трещины. Сейчас объект культурного наследия федерального значения проверяют эксперты. Им предстоит оценить безопасность здания, ущерб и объём необходимых ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Сочи после ливней обрушилась часть дороги.