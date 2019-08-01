Смотровая башня на горе Ахун в Сочи закрыта после удара молнии

В Сочинском национальном парке для посещения закрыли одну из главных достопримечательностей города — смотровую башню на горе Ахун. Как сообщает пресс-служба заповедной территории, здание было повреждено ударом молнии во время грозы.
После удара стихии в башне образовались трещины. Сейчас объект культурного наследия федерального значения проверяют эксперты. Им предстоит оценить безопасность здания, ущерб и объём необходимых ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что в Сочи после ливней обрушилась часть дороги.
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