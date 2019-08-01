Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Год назад он стал самым богатым человеком в мире, когда его состояние превысило $150 млрд. Кстати, он не женат.

Глава Аmazon, а по совместительству и самый завидный холостяк планеты Джефф Безос продал акции компании на общую сумму $1,8 млрд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отмечается, что для Безоса это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте. За вычетом налогов он получит $1,4 млрд, реализовав 900 тысяч акций компании по цене около $1,9 тысячи за бумагу.

Отметим, в этом году Forbes подтвердил звание Джеффа Безоса как самого богатого человека на планете. По оценкам издания, он владеет 131 миллиардом долларов США. Помимо интернет-магазина Amazon Безос является владельцем аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post.