В Сети опубликовали сценарий финала "Игры престолов"

Последний поцелуй Дейнерис Таргариен и Джона Сноу сценаристы охарактеризовали как идеальный.

У поклонников сериала "Игра престолов" появился шанс как можно лучше разобраться в финальном сезоне саги, который вызвал так много споров в Сети. На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии. Например, фанаты шоу могут изучить детали сцены гибели Дейенерис Таргариен.

— Стоя перед Железным троном, Дени делает шаг вперёд и целует мужчину, которого она любит. Это идеальный поцелуй — выражение чистой любви и страсти. Внезапно её глаза открываются — она резко вздыхает. Глаза Джона тоже открылись, уже наполнившиеся слезами. В этот момент они не двигаются. На крупном плане мы видим, что рука Сноу лежит на рукояти кинжала, которым он только что пронзил сердце Дейенерис. Силы покидают её, и она падает на мраморный пол. Джон придерживает её на руках, становясь на колени. Он смотрит на то, что сделал. Грозный. Но это было необходимо. Он надеется последний раз поймать её взгляд. Но её глаза стали стеклянными. Зима пришла в Тронный зал, — говорится в отрывке сцены, написанной сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бретт Уайсом.

Как сообщал Лайф, финал сериала "Игра престолов" вызвал негодование среди зрителей. Фанаты остались разочарованы концовкой и массово отписались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон. Джордж Мартин назвал возмущённых зрителей токсичными.