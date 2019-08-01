Россиянка требует 100 тысяч от автора книги за психоз после прочтения

По её словам, роман противоречит седьмой статье закона РФ "О защите прав потребителей".

Россиянка Анастасия Середа намерена взыскать с писателя Александра Андрианова 100 000 рублей за моральный ущерб. Девушка утверждает, что после прочтения его автобиографического романа она впала в депрессивный психоз.

По словам читательницы, произведение Александра Андрианова "опасно для психики" читателя и противоречит седьмой статье закона РФ "О защите прав потребителей".

— Очень много негатива повсюду. Мы покупали, скачивали вместе с подружкой эту книгу. И у подружки реально очень большая проблема, она теперь на каком-то серьёзном препарате психотропном. А у меня просто антидепрессант, я более сильный человек. Но я считаю, что нужно этих авторов как-то предупредить, чтобы они несли какую-то ответственность, чтобы понимали. Потому что любой творческий человек сейчас кидает в Интернет всё что угодно, — рассказала девушка Лайфу.

Помимо взыскания компенсации Середа намерена требовать запретить распространение книги на территории России. В более масштабных планах девушки — убрать из книжных магазинов всю депрессивную литературу.

Книга Андрианова — о творческом человеке, который пишет романы и отчаянно пытается их реализовать. Однако, несмотря на все попытки, мир его не принимает. Сам автор заявил, что книги с плохим концом — это единственный способ чему-то научить читателя.

— Каждый человек интерпретирует книги по-разному. Одного вдохновит, а другого заденет. Это непредсказуемо. Нельзя заранее предсказать реакцию всех, да и не дело писателя этим заниматься. Задача писателя — просто изложить свои мысли и чувства, а каждый из них свои собственные выводы делает, — отметил Андрианов.

При этом писатель признался, что с подобной ситуацией сталкивается впервые и даже не знает, что делать.