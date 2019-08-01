Двум фигурантам дела о массовых беспорядках предъявлены обвинения

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.

Следствие предъявило обвинение двум фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвокатов. Так, Кириллу Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни) и ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. Вопрос о его аресте завтра рассмотрит Пресненский суд.

В свою очередь Алексею Миняйло обвинение предъявлено только по части 2 статьи 212 УК РФ, то есть по делу о массовых беспорядках.

— Вину мой подзащитный не признаёт и настаивает, что участия в акции не принимал, так как в этот момент находился в Хамовническом суде Москвы, где поддерживал Любовь Соболь, — заявил агентству его адвокат.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил уже о пяти задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля. Имена троих задержанных известны: это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Всего же, по данным следствия, к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в Москве причастны более десяти человек.