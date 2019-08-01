Украинский борт № 1 показали изнутри

Оказалось, что во время командировок экс-лидеры Незалежной могли занять себя просмотром советских фильмов "Бриллиантовая рука" и "Не может быть!".

Украинские журналисты показали на видео салон самолёта Ил-62, на котором во времена президентства летали Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Бывший борт № 1 более десяти лет простаивает и уже вышел из строя.

Для главы государства в лайнере предусмотрена отдельная зона с кабинетом, душем и местом для отдыха. Во время командировок Кучма, Ющенко и Янукович могли не только поработать и поспать, но и занять себя просмотром советских кинолент — в отсеке имеется телевизор, а на полке под ним кассеты с фильмами "Бриллиантовая рука" и "Не может быть!".

Также в президентском Ил-62 есть часть для министров и представителей СМИ. Поскольку самолёт рассчитан на дальние перелёты, для продуктов питания в нём выделен специальный отсек, где ранее хранили большие запасы колбас, сыров, рыбы и мяса.

По данным ТСН, бывший борт № 1 могут передать в Государственный музей авиации, однако доставить его туда могут только по земле. В музее уже разработали маршрут для перевозки Ил-62 и теперь ждут соответствующего разрешения.

Ранее британские СМИ сравнили самолёты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.