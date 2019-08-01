Журналисту "Звезды" отказали в освобождении по УДО

В 2016 году Евгеньева задержали с пакетиками гашиша и спайса — в крупном размере.

Журналисту "Звезды" Андрею Евгеньеву отказали в условно-досрочном освобождении. Он отсидел уже почти три года по статье 228 УК РФ за хранение наркотиков.

В 2016 году Евгеньева задержали с пакетиками гашиша и спайса в крупном размере. Задержание проходило без понятых. Позже на каждом судебном заседании Евгеньев повторял, что наркотики ему подкинули сами оперативники ОМВД "Щукино". Также он рассказывал, что его постоянно избивали, но на это никто не обратил внимания.

Обвинение первая судья, которая рассматривала дело, отправила на доработку. Но вскоре её поменяли и огласили приговор. Выйти на свободу журналист должен уже через несколько месяцев.

Лайф подробно рассказывал о деле Евгеньева в материале "Голунов свободен, а другие нет. Как журналист "Звезды" отсидел 3 года по-тихому".