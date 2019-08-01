Газопровод "Северный поток — 2" построен на 71%

К настоящему моменту по дну Балтийского моря было проложено 1739,4 километра труб.

Газопровод "Северный поток — 2" построен уже на 71 процент от его общей протяжённости. Соответствующие данные журналистам сообщили в пресс-службе российской энергетической компании "Газпром".

— К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1739,4 км газопровода — около 71 процента от его общей протяжённости, — уточнили в пресс-службе холдинга.

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Запуск "Северного потока — 2" ожидается до конца 2019 года.