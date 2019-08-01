Посольство Финляндии отреагировало на ужесточение визовых требований для россиян

С 1 сентября у граждан России будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке при подаче заявлений на шенгенскую визу.

В Посольстве Финляндии выразили надежду, что, несмотря на ужесточение правил оформления виз в страну, число граждан РФ, желающих оформить документ, не уменьшится.

— Пока рано говорить, но мы, конечно, надеемся, что число россиян, оформляющих "шенген" в Финляндии, не будет уменьшаться, — передаёт РБК сообщение пресс-службы диппредставительства.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября Финляндия ужесточит для россиян процесс получения шенгенской визы. Россияне должны будут предоставить документы, которые подтверждают финансовую состоятельность, место проживания, и проездные билеты.