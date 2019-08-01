ЕС хочет продлить контракт на транзит российского газа через Украину на 10 лет

По предварительным данным, трёхсторонние переговоры на министерском уровне пройдут 16 сентября в Брюсселе.

Еврокомиссия рассчитывает на предстоящих переговорах на уровне министерств России и Украины в Брюсселе обсудить продление транзитного газового контракта между двумя странами. Притом называется десятилетний срок — с начала 2020 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник в Брюсселе.

— Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата ещё не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры, — заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, со стороны России на переговорах будет глава Минэнерго РФ Александр Новак. Кто будет со стороны Украины — пока не известно. Ранее в переговорах принимал участие глава украинского МИД Павел Климкин.

— Главной темой трёхсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года. Это предложение было озвучено на предыдущей встрече (в январе в Брюсселе), и у сторон было достаточно времени, чтобы его обдумать. В данном случае приоритетом является предсказуемость условий поставок и транзита для всех игроков, — добавил дипломат.

Отметим, действующий контракт на транзит российского газа в европейские страны через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Примечательно, что примерно в это же время планируется запуск линии газопровода "Северный поток — 2", который значительно снизит необходимость в транзите газа через Украину, даже если будет подписан новый контракт.

Как сообщал Лайф, ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что РФ предпочитает напрямую договариваться с Украиной насчёт продажи газа, Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит. Министр отмечал, что при этом нужно дождаться, когда в Незалежной будет сформировано новое правительство.