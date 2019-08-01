Мемуары Сноудена выйдут в свет в День Конституции США

В книге "Личное дело" экс-агент ЦРУ рассказал, как раскрыл международный заговор.

Мемуары бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена поступят в продажу в День Конституции США — 17 сентября. Анонсировало выход книги издательство Macmillan Publishers.

— Он (Эдвард Сноуден. — Прим. Лайфа) впервые расскажет о том, как создавал систему массовой слежки, а потом пытался разрушить её, — сообщается на странице медиакомпании в "Фейсбуке".

Сноуден подтвердил в "Твиттере" выход своих воспоминаний. По его словам, в книге "Личное дело" (Permanent Record) он рассказал, как раскрыл международный заговор.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал журналистам секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Россия предоставила ему убежище на своей территории. За время жизни в РФ Сноуден научился неплохо говорить по-русски.