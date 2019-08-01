Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки объединились в океане

Однако есть и животные, которые предпочитают держаться подальше от своих сородичей.

Отпущенные на волю из "китовой тюрьмы" косатки объединились в группу — они держатся вместе и двигаются синхронно.

— Было трудно рассчитывать, что животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу, тем более что и изначально они были из разных семей, — сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Однако есть и те, кто предпочитает бороздить просторы океана в одиночку. Так, выпущенная ранее молодая самка передвигается отдельно от своих сородичей. По мнению учёных, это в очередной раз доказывает, что каждый случай реадаптации индивидуален.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте Средняя в районе города Находки. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня начался выпуск животных.