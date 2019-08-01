Химфак СПбГУ эвакуировали из-за баллонов с ядовитым веществом

Ёмкости датированы 1969 годом и имеют незначительные повреждения из-за длительной эксплуатации.

На химфаке Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели эвакуацию после обнаружения двух баллонов с ядовитым газом фосгеном. Об этом сообщил Лайфу источник.

По его словам, баллоны лежали в подсобке учебного корпуса, на цокольном этаже. Ёмкости датированы 1969 годом и имеют незначительные повреждения из-за длительной эксплуатации. После проверки оказалось, что находка не представляет угрозы, утечки газа не было. Баллоны опечатали и переместили в специальное помещение для хранения прекурсоров в СПбГУ.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом доме в посёлке Рахья Ленинградской области.