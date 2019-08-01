Вассерман объяснил Лайфу появление "призрака Есенина"

Победитель интеллектуальных игр в интервью Лайфу заявил, что, скорее всего, всё дело в объективе камеры.

Интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман скептически отнёсся к тому, что в очередном видео, которое опубликовал Есенин-центр, действительно призрак поэта.

— Можно очень долго перечислять, какими способами образуются на объективах блики самой причудливой формы, иной раз действительно напоминающие человеческий силуэт. И бывает, что люди рассказывают, что своими глазами не видели, а вот аппарат чувствительный, он заметил. А на самом деле это блик внутри самого объектива. Часть света отражается от поверхности линз, рассеивается, — поделился он с Лайфом.

Он также отметил, что сам не раз сталкивался с таким эффектом, будучи фотолюбителем.

— Привидений не существует, но есть оптические иллюзии. Эти иллюзии многие принимают за привидения, за конкретных людей, просто потому что мы настроены видеть прежде всего что-то похожее на нас самих, — объяснил Вассерман.

Напомним, ранее Есенин-центр опубликовал новое видео с "призраком поэта". Как и в прошлых записях, камеры видеонаблюдения запечатлели передвижение некой странной тени по территории центра.