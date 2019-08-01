В Рослесхозе отреагировали на предложение Трампа о помощи в тушении пожаров

Как отметил председатель Общественного совета ведомства, пока Штаты отправляют корабли, например, в Ливию, именно Россия помогает всем остальным.

Предложение президента США Дональда Трампа оказать помощь российским властям в тушении лесных пожаров в Сибири встретили в Общественном совете Рослесхоза с благодарностью. Однако на деле обычно из-за помощи США России приходится помогать потом странам, которым американская "помощь" была оказана. Такое мнение Лайфу высказал председатель Общественного совета Рослесхоза Владимир Морозов. Уточнив, что у России есть все необходимые силы для борьбы с лесными пожарами.

— Ну вот, в частности, мы Греции предлагали помощь и продолжаем помогать. На самом деле мы оснащены противопожарно относительно неплохо. У нас опыт, к сожалению, ежегодного горения. И не только лесов, — подчеркнул Морозов.

Единственной загвоздкой он видит лишь несовершенство законодательства, которое после 2006 года внесло путаницу в момент, кто именно должен заниматься тушением огня в лесах.

— У нас нет единого знаменателя, кто какие пожары тушит. Одни тушат лесные пожары, другие тушат пожары, которые в муниципальных округах. Третьи тушат пожары, которые относятся к объектам экономики, и так далее. Но если говорить о лесных пожарах, то в моём представлении главная история — это децентрализация... лесного хозяйства, она коснулась ещё и профилактики, борьбы с пожарами лесными. Потому что ранее доблестная лесоохрана, которая занималась этим, имела достаточные силы и средства, более 100 бортов, которые мониторили ситуацию и могли локализовать очаги пожаров на ранней стадии, — добавил председатель Общественного совета Рослесхоза.

Как сообщал Лайф, в ходе ранее прошедшего телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом американский лидер предложил помощь в тушении природных пожаров в Сибири. Российский лидер в свою очередь пообещал воспользоваться помощью, если возникнет такая необходимость.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению.