СМИ сообщили об отставке главы Офиса Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемого поста по собственному желанию. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в администрации лидера Незалежной.
— Заявление подано президенту в четверг (1 августа), — уточнил собеседник агентства.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана руководителем Администрации Президента Украины 21 мая, а спустя два дня на сайте лидера Незалежной появилась первая петиция за его отставку. Обращение набрало необходимое количество подписей, но Зеленский не стал увольнять Богдана. В конце июля украинцы запустили новую петицию с требованием об отставке главы АП на основании закона Украины "Об очистке власти", согласно которому работавшие во время президентства Виктора Януковича чиновники не могут занимать государственные должности.
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