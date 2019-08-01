Заключённые в Башкирии выпустили "тропические" автозаки для кубинских колоний

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© Фото © Пресс-служба УФСИН России по Республике Башкортостан

В 2017 году на Кубу поставили два таких автомобиля на базе шасси ГАЗ-33106 "Валдай".

Заключённые исправительной колонии ИК-7 Башкирии создали для кубинских колоний пять "тропических" автозаков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Республике Башкортостан.

При их создании учитывался тропический климат страны. Поэтому автомобили без отопителя, с биотуалетом и усиленным кондиционером.

Отмечается, что производство оперативно-служебных автомобилей типа АЗ, в которых перевозят подозреваемых и осуждённых, работает в колонии в башкирском городе Мелеузе с 2009 года. В 2018 году там изготовили для Кубы пять оперативно-служебных автомобилей на базе КамАЗа-65117.

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