Тело боксёра Дадашева доставили в Россию

Тело российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося после боя в США, доставили на родину. Самолёт должен был приземлиться в Санкт-Петербурге в 20:00. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

В Петербурге 4 августа состоится прощание со спортсменом. Оно пройдёт в петергофском морге Николаевской больницы, начало в 9:00.

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.