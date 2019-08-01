Трамп выступил в Вирджинии, но звездой его обращения стал жук

Американский лидер не стал прерывать свою речь, чтобы избавиться от надоедливого насекомого.

Пользователи соцсетей нашли забавным выступление американского президента Дональда Трампа в Вирджинии. Но их внимание привлёк не сам лидер США или его речь, а ползавший по лбу и волосам Трампа небольшой жук.

Сам же президент США, несмотря на назойливое насекомое, свою речь прерывать не стал, а весь его вид говорил о том, что он вообще не чувствовал жука на своём лице.

Отметим, данное явление далеко не редкость для публичных выступлений, причём не только на открытом воздухе, но и даже внутри телевизионных студий. Лайф сделал подборку пяти случаев, когда назойливые насекомые становились героями новостных сюжетов.