Составлен психологический портрет российского коррупционера

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Фото © Shutterstock

Для них наличие среднего уровня жизненного комфорта важнее, чем требования закона.

Эксперты составили психологический портрет российских коррупционеров. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры РФ Наталья Ратинова.

Согласно этому анализу, вопреки стереотипам о корыстолюбии, коррупционеры не интересуются развлечениями, материальными благами и властью.

В числе отвергаемых ценностей оказались развлечения, эстетические потребности, материальное благосостояние и власть, — говорится в исследовании.

Они не обладают всеми возможными пороками, как привыкли думать люди. Напротив, у них вполне гуманистические ценности — свобода, семья, любовь, дети и образование. Кроме того, для коррупционеров наличие среднего уровня жизненного комфорта важнее, чем требования закона. При этом требования закона важнее, чем обладание богатством и роскошью.

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