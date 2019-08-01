В Перми уволили сотрудницу Росреестра, пнувшую бездомного

Чиновница лишилась работы из-за "нарушения принципов служебного поведения государственных служащих", однако нареканий к её работе не было.

В Перми уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение после проведения служебной проверки, сообщил портал 59.ru со ссылкой на руководителя ведомства Викторию Абрамченко.

Ранее издание "АиФ-Прикамье" опубликовало ролик, снятый у здания Управления Росреестра по Пермскому краю. На видео женщина пинает бездомного спящего мужчину у входа, требуя немедленно уйти.

По данным портала, женщина являлась сотрудницей Росреестра. Как позже рассказали в ведомстве, в течение месяца мужчина регулярно появлялся на крыльце здания и распивал алкоголь вместе с другими бездомными.

По словам Абрамченко, женщину уволили из-за "нарушения принципов служебного поведения государственных служащих", однако нареканий к её работе не было.

— Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего — тем более, — отметила руководитель ведомства.

Она также подчеркнула, что соблюдение и защита прав и свобод человека являются базовыми принципами поведения госслужащего.