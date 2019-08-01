Задержанные в Татарстане планировали отравление сотрудников МВД и ФСБ

Предполагаемые боевики также вели пропаганду радикальных взглядов среди населения.

Задержанные в Татарстане таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов готовили захват заложников с их последующим убийством, планировали отравить сотрудников МВД и ФСБ в ведомственных столовых, а также вели пропаганду террористических взглядов группировки ИГИЛ* среди населения. Об этом во время рассмотрения меры пресечения в отношении задержанных в Вахитовском суде Казани сообщил следователь.

Как пояснил представитель следствия, оперативниками было установлено, что обвиняемые активно искали яд, оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Шамшутдинов и Зайнагутдинов в ходе судебного заседания все обвинения отвергали, утверждая, что запрещённые предметы им якобы подкинули силовики. В то же время один из задержанных признался, что действительно интересовался тематикой, связанной с террористической группировкой, но делал это якобы в личных просветительских целях.

— Меня обвиняют в том, что я призывал к террористической деятельности. Мне просто было интересно, я изучал эту тему. В итоге я понял, что это не то, болтал просто много. Второе — меня обвиняют в том, что у меня нашли порошки. Но когда нас вчера задерживали ... короче, это всё подкинули, — заявил суду Шамшутдинов.

Однако суд счёл доказательства следствия более убедительными и постановил арестовать обвиняемых на время расследования уголовного дела.

Напомним, двое жителей Татарстана были задержаны сотрудниками ФСБ России в ходе подготовки теракта на территории республики. Ранее Лайф опубликовал видео их задержания.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.