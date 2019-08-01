Путин выразил соболезнования родным зампреда Конституционного суда Хохряковой

Заместитель председателя КС РФ Ольга Хохрякова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Конституционного суда России Ольги Хохряковой в связи с её кончиной.

— Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ольги Сергеевны Хохряковой... Светлая память об этом замечательном, принципиальном и порядочном человеке, настоящем профессионале навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей, — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил президент, Хохрякова внесла большой вклад в развитие конституционного правосудия в России. За годы ответственной работы она укрепила основы отечественной правовой системы и юридической науки и образования.

Напомним, заместитель председателя КС РФ Ольга Хохрякова скончалась в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. В Конституционном суде она работала с 1994 года.